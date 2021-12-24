Власти Севастополя сообщили, что городской авиазавод обеспечен заказами до 2023 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Портфель заказов для "Севастопольского авиационного предприятия" (САП) сформирован до 2023 года. В данный момент прорабатывается возможность увеличения загрузки, а также планируется модернизация предприятия, сообщила замгубернатора Севастополя Мария Литовко журналистам в пятницу.

"Мы переломили тенденцию по загрузке завода, и он работает с достаточно высокой степенью загрузки. Обеспечен заказами до 2023 года. Это было ключевое действие - у завода была сложная ситуация в прошлом году", - рассказала Литовко. По ее данным, САП успешно выполняет заказы и смог улучшить финансовую ситуацию - в частности, выросла средняя заработная плата.

Она отметила, что сейчас предприятие находится в зоне ответственности Минпромторга РФ, однако власти города также высказывают предложения относительно его работы. "На прошлой неделе провели переговоры с коллегами из Минпромторга, мы делали несколько обращений по дополнительным заказам по определенным модификациям вертолетной техники, которая ранее обслуживалась в других регионах, но эксплуатировалась на нашей территории. Эти просьбы были услышаны", - пояснила Литовко.

По ее данным, в результате этой работы САП получит дополнительные заказы на ближайшие годы на технику, которую эксплуатируют различные министерства.

Замгубернатора добавила, что также заявлены планы по модернизации предприятия. При этом от ранее озвученных планов по его переносу на другую площадку решено отказаться, хотя часть территории будет выделена для иного, планирующегося к созданию, предприятия авиационной сферы.

Авиаремонтное предприятие было основано в Севастополе около 100 лет назад, и в разные годы занималось ремонтом различной авиатехники. В последнее время специализируется на вертолетах. В настоящее время САП находится на берегу бухты Круглой, вокруг него за постсоветское время были построены многоэтажные дома и созданы объекты курортной инфраструктуры.