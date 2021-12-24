Ключевой порт Хайнаня активизирует сотрудничество с Францией для развития нефтехимии

ХАЙКОУ /Китай/, 24 декабря. /ТАСС/. Ключевой глубоководный порт южнокитайской провинции Хайнань активизирует взаимодействие с Францией для развития нефтехимической отрасли на территории прилегающей индустриальной зоны. Об этом сообщил телеканал "Саньша" (SSTV).

По его данным, для стимулирования проектов в указанной сфере администрация местной промышленной площадки подписала с французской государственной энергетической компанией "Электриситэ де Франс" меморандум о сотрудничестве. Согласно соглашению, стороны реализуют проект по прокладке трубопровода тепловых сетей.

Первая фаза строительства, как отмечается, будет завершена к сентябрю 2022 года. В итоге у базирующихся в Янпу предприятий появится надежный источник энергии для наращивания производства.

Согласно официальной статистике, на нефтехимическую отрасль Янпу приходится до 80% от объема выпуска продукции этого промышленного района. Предполагается, что стимулирование развития данной промзоны, считающейся важным кластером регионального развития, позволит повысить динамику экономического роста Хайнаня.

Янпу находится на территории города Даньчжоу (северо-запад острова), административно напрямую подчиняясь властям провинции. Он обеспечивает порядка 45% внешнего товарооборота острова и около 20% от привлекаемых провинцией иностранных инвестиций. Прилегающая к нему зона экономического развития играет важную роль в развитии транспортной сети Китая: в соответствии с планом правительства КНР, к 2035 году этот порт превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет транспортным узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.