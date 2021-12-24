ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Мировые авиакомпании отменили более 2 тыс. рейсов в канун Рождества. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на сайт для отслеживания рейсов в реальном времени FlightAware .

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Согласно информации сайта, мировые авиаперевозчики отменили 2 028 рейсов, на что, как указывает агентство, повлияла пандемия COVID-19.

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines в четверг отменила около 120 рейсов из-за нехватки персонала, вызванной распространением омикрон-штамма коронавируса и ростом заболеваемости COVID-19. По той же причине об отмене рейсов - около 90 - объявила 23 декабря и американская авиакомпания Delta.