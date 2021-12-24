Три инвестора рассматривают возможность участия в проекте северного обхода Омска

ТАСС, 24 декабря. Сразу три крупных инвестора - банк ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк - рассматривают возможность участия в проекте строительства северного обхода Омска, который позволит разгрузить город от транзитного транспорта и улучшит его экологию, сообщил в пятницу ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков. Стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей.

Ранее Бурков сообщил, что власти Омской области предлагают включить северный обход Омска, проект которого губернатор представил весной президенту РФ Владимиру Путину, в трассу М-12 Москва - Казань, о возможности продления которой до Монголии заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы этот проект рассматриваем в рамках подготовки концессионного соглашения. Несколько крупных финансовых институтов - ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк - готовы рассматривать свое участие как финансовые партнеры. Нам нужно понимать, какой грант может дать федерация, что может дать регион и сколько готов вкладывать инвестор. Сумма большая - более 60 млрд рублей, но для нас этот проект очень интересен", - сказал Бурков.

Он добавил, что проект важен для региона не только с точки зрения транспортной составляющей, но и с точки зрения экологии. "С учетом того, что у нас большой объем золоотвалов ТЭЦ, мы предусматриваем использование золы на строительство дороги, - рассказал губернатор. - Также это снижение выбросов: сейчас весь транспорт с левого берега [Иртыша] едет на правый, где все промышленные предприятия. Обход разгрузит всю центральную часть города".

По его словам, строительство обхода также позволит развивать логистический бизнес. "Мы находимся на стыке с Казахстаном. У нас Западная Сибирь связан по Транссибу, вдоль которого идет автомобильная трасса. Есть дорога на две области Казахстана, через который вход в тот же западный Китай", - подытожил Бурков. Проект строительства северного обхода Омска включает в себя два моста, 15 путепроводов и 62 км автодорог.