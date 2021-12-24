Парламент Молдавии обязал счетную палату провести аудит "Молдовагаза"

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Cчетная палата Молдавии проведет до конца будущего года аудит российско-молдавского предприятия "Молдовагаз". Такое решение принял в пятницу парламент республики.

"Парламент проголосовал в окончательном чтении за проект закона о проведении внешнего государственного аудита в сфере природного газа. Аудит будет проводиться Счетной палатой, чтобы получить подтверждение, что финансовая деятельность предприятия "Молдовагаз" полностью соответствует правовым положениям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

В нем отмечено, что аудит коснется как предприятий, которые имеют отношение к поставкам газа, так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. Тех, кто подлежит проверке, независимо от типа собственности и организационно-правовой формы, обязали обеспечить государственным аудиторам доступ на свою территорию и предоставить необходимую информацию. Отчет об аудите должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.

Инициатором проверки выступила правящая Партия действия и солидарности, которая поддерживает президента Майю Санду. Ранее глава Молдавии заявила, что аудит "Молдовагаз" необходим, чтобы "убедиться в отсутствии нарушений".

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" было создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".