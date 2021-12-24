Кабмин выделил 691,18 млн рублей на компенсацию расходов крымских ТСО

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении функционирующим в Крыму территориальным сетевым организациям (ТСО) 691,18 млн рублей на компенсацию расходов. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году Минэнерго России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня, бюджетные ассигнования в размере 691175,8 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что контроль за использованием бюджетных ассигнований будет осуществлять Минэнерго РФ. Доклад об этом ведомство должно представить в правительство до 1 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ принял проект распоряжения, по которому будут выделены средства из резервного фонда на предоставление субсидий бюджету Республики Крым для компенсации выпадающих доходов, которые образовались из-за сниженных цен на электроэнергию.