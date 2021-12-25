В Узбекистане открыли завод по глубокой переработке газа мощностью до 1,5 млн тонн топлива

ТАШКЕНТ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу открыл предприятие по глубокой переработке газа, способное производить до 1,5 млн т топлива в год.

"Такие предприятия строятся только за счет инвестиций. Это предприятие запускается, и сейчас самое главное, чтобы наши люди чувствовали от него пользу. Мы столько лет продавали газ, но прибыли не видели. Мы создадим дополнительную стоимость, проводя на таких заводах глубокую переработку", - сказал Мирзиёев на церемонии запуска завода, которая транслировалась по телеканалу "Узбекистан 24". При этом он особо отметил, что завод Uzbekistan GTL является одним из крупнейших инвестиционных проектов не только в Узбекистане, но и странах СНГ.

Это предприятие, построенное в Гузарском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, способно в год перерабатывать до 3,6 млрд куб. м природного газа и производить 1,5 млн тонн высококачественного жидкого синтетического топлива. Производимые здесь авиакеросин, дизтопливо, нафта (лигроин) и сжиженный газ позволят не только удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и экспортировать эту продукцию.