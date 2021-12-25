"Газпром" шестой день подряд не бронирует мощности прокачки по газопроводу Ямал - Европа

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на воскресенье. Из-за отсутствия заявок холдинг отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже шестой день подряд, следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на воскресенье будет у "Газпрома" на внутридневных торгах ночью.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа неделю назад, а с понедельника и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода Ямал - Европа, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. В самом "Газпроме" также отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. Физический поток газа в Германию по этому газопроводу формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу).

О ценах на газ в Европе

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу.

Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб м.