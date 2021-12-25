Правительство выделит 7,6 млрд рублей на инвестпроекты в ДФО

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минвостокразвития РФ 7,6 млрд рублей на выполнение приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минвостокразвития России в 2021 году бюджетные ассигнования на предоставление субсидии в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа <...> в размере 7 600 000 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что контролировать использование бюджетных ассигнований будет Минвостокразвития РФ. Доклад об этом ведомство должно представить в правительство до 1 августа 2022 года.