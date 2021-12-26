Хуснуллин: необходимо сделать самодостаточными максимальное число регионов России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Максимальное число регионов РФ должно иметь высокий коэффициент бюджетной обеспеченности, но для этого необходимо снять законодательные противоречия, из-за которых для субъектов с высоком коэффициентом снижается уровень дотаций и субсидий из федерального бюджета. В настоящее время в России 19 самодостаточных регионов, сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Главная задача - максимальное количество субъектов Федерации сделать самодостаточными. Сегодня таковых 19. Еще чуть более 20 регионов можно назвать приближающимися к этому показателю. Хотим подтянуть примерно столько же <...> Есть такой показатель - коэффициент бюджетной обеспеченности. У кого выше единицы, те самодостаточны. Если меньше, значит регион дотационный. Но из-за некоторых, скажем так, шероховатостей во взаимоотношениях между федеральным центром и субъектами многие не хотят перешагивать заветную единицу", - сказал он.

Хуснуллин пояснил, что коэффициент бюджетной обеспеченности определяет объем дотаций и субсидий, которые может получать регион. "Если же [субъект] стал самодостаточным, какие-то выплаты сразу снижаются. Поэтому невыгодно подниматься до единицы, удобнее балансировать в районе 0,9. Мы стараемся это противоречие убрать", - добавил вице-премьер.

По его словам, с 2022 года к числу самодостаточных будут относиться регионы с коэффициентом бюджетной обеспеченности 0,9 и выше. При этом субъекты, достигшие этого показателя, в течение трех лет смогут получать дотации и другие трансферты из федерального бюджета. "Не в полном объеме, но все же. Первый год - 75%, потом - 50 и 25. Чтобы субъекты были заинтересованы выходить на показатель, расширять налоговую базу и в итоге получать больше собственных доходов, в том числе на софинансирование национальных проектов. У регионов будут развязаны руки, они-то на местах лучше понимают, куда вкладывать", - сказал Хуснуллин.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2022 году сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов составит 758 млрд 580 млн рублей, что на 40,3 млрд рублей (или на 5,6%) больше показателя 2021 года. При распределении субсидии на выравнивание в качестве критерия самообеспеченности будет применен коэффициент 0,9 (ранее 1,0). В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей.