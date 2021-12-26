Кабмин увеличил финансирование ТОР "Надеждинская" в Приморье до 33,6 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении объема финансирования на развитие территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае с 6 млрд до 33,6 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе кабмина.

"[Средства] будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов действующих и перспективных резидентов ТОР. В их числе - проекты в сфере транспорта и логистики, рыбопереработки и деревопереработки, производства строительных материалов и продуктов питания, а также комплексный проект по созданию города - спутника на территории этой ТОР", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что средства будут выделены в рамках финансирования мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа".

ТОР "Надеждинская" - первая в Приморье. Всего в Дальневосточном федеральном округе созданы 22 территории опережающего развития.