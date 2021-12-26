"Известия": финансовые операции до 600 тыс. рублей освободят от валютного контроля

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России планирует увеличить с 200 до 600 тыс. рублей максимальную сумму платежей за границу, не требующую сопроводительных документов. Об этом в воскресенье сообщает газета "Известия" со ссылкой документы ЦБ РФ.

Подготовленные поправки - очередной шаг по либерализации требований валютного контроля, направленный на снятие нагрузки с резидентов, в том числе участников внешнеторговой деятельности, заявили "Известиям" в ЦБ. Изменения коснутся представления документов по трансграничным операциям. В частности, регулятор планирует увеличить пороговое значение суммы сделки, на которую не будет распространяться требование о подаче в банки документов о проведении операции, с 200 до 600 тыс. рублей. Изменения уже подготовлены: ожидается, что они вступят в силу в ближайшее время, сообщили в Банке России, не уточнив, когда именно это произойдет.

В данный момент резиденты могут совершать валютные операции суммой до 200 тыс. в рублевом эквиваленте без предоставления документации. Член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов напомнил "Известиям", что этот порог был установлен в 2003 году. Эксперт подчеркнул, что банк не может контролировать операции, совершаемые со счетами юрлиц в других банках. Однако на физических лиц и самозанятых это правило не распространяется.

Как сообщила "Известиям" адвокат Александра Харина, в случае если сумма превышает 200 тыс. рублей, юрлица могут предоставить договор, по которому производится оплата, накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры или таможенные декларации. По словам эксперта, на физлиц данные правила распространяются только при предоставлении нерезидентам займов и возврате займов нерезидентами с использованием банковских счетов и вкладов резидента. В этом случае резидент должен предоставить документы, подтверждающие дачу займа. Адвокат также отметила в беседе с "Известиями", что в отношении постоянных клиентов банка проверки документации по валютным операциям часто оказываются поверхностными.

Представитель банка "Открытие" дал газете комментарий, в котором сообщил, что увеличение пороговой суммы положительно скажется на скорости обслуживания и поможет снизить документооборот по валютному контролю.