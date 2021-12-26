Власти Дагестана в 2022 году субсидируют более 300 млн рублей для полетов внутри РФ

МАХАЧКАЛА, 26 декабря./ТАСС/. Более 300 млн рублей будет направлено в следующем году на субсидирование полетов в 20 городов России из Махачкалы. Об этом врио председателя правительства региона Абдулпатах Амирханов сообщил в воскресенье, поздравляя коллектив махачкалинского аэропорта с двухмиллионным обслуженным за год пассажиром.

Ранее сообщалось, что аэропорт города Махачкалы впервые в своей истории за год обслужил 2 млн пассажиров.

"Были годы, когда число обслуженных пассажиров не достигало и 500 тыс., а сегодня уже отправляем двухмиллионного пассажира. Со стороны республики мы бок о бок совместно с руководством воздушной гавани работаем над развитием нашего аэропорта, это наши воздушные ворота. Мы со следующего года более 300 млн рублей выделили на субсидирование полетов в 20 городов РФ",- цитирует слова Амирханова пресс-служба правительства.

Как сообщили в правительстве региона, также рассматривается вопрос финансирования инженерной инфраструктуры для строительства нового терминала.

"В 2022 году будет завершен проект по строительству новой взлётно-посадочной полосы. Благодарю работников аэропорта, такой результат - это ваша заслуга", - добавил врио председателя правительства Республики Дагестан.