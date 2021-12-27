"Известия": авиабилеты по РФ в 2021 году стали дешевле, чем до пандемии, из-за конкуренции

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании в 2021 году снизили стоимость билетов из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающегося спроса. Об этом в понедельник сообщает газета " Известия " со ссылкой на представителей отрасли.

В "Аэрофлоте" изданию рассказали, что стоимость авиабилетов на прямые рейсы на внутренних воздушных линиях за 11 месяцев 2021 года снизилась примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В пресс-службе компании также отметили, что на международных направлениях в текущем году тарифы "Аэрофлота" не менялись, но так как они обозначены в евро, стоимость зависит от курсовой разницы и могла скорректироваться. Пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова сообщила "Известиям", что средний тариф у S7 Airlines за 11 месяцев 2021 года был на 7% ниже, чем в январе-ноябре 2019 года. По ее словам, на внутренних линиях стоимость уменьшилась на 9%. Также она отметила, что перевозчики в 2021 году начали активно наращивать провозные емкости, особенно на внутреннем рынке. Конкуренция была максимальной и сильно повлияла на экономику бизнеса, особенно в летнем сезоне, сказала Никифорова.

В "Уральских авиалиниях" газете рассказали, что цены на авиабилеты в сравнении с 2019 и 2020 годами практически не выросли. Там также сообщили, что не могут увеличивать стоимость билетов, так как выставленные на рынке емкости превышают спрос, особенно вне пиковых сезонов, а перевозчики борются между собой за пассажира только тарифами. С этим же связаны частые распродажи, пояснила "Известиям" пресс-секретарь компании Вера Гасникова.

В пресс-службе Smartavia сообщили, что за год снизились тарифы на регулярных маршрутах на 25-35% по сравнению с 2019 годом. Там пояснили, что снижение стоимости произошло на фоне постоянного увеличения цен на авиакеросин и роста инфляции, а также других эксплуатационных затрат, которые несут авиакомпании.

Младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова сообщила изданию, что со стороны предложения на цену давит отсутствие полноценного восстановления международного авиасообщения и неопределенность в сроках этого восстановления, из-за чего провозные емкости размещаются на внутреннем рынке. "Возможности повышения цен в 2022 году будут связаны с темпами восстановления международного авиасообщения. На средний тариф может оказать давление запуск новой низкобюджетной авиакомпании Citrus и развитие лоукостера "Победа", - добавила она.

Ранее дочерняя компания "Сбера" СберСтрахование и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, что цены на авиаперелеты по России в этом году снизились на 10% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Эксперты отмечали, что средний чек за перелет в одну сторону по России по итогам года (с учетом бронирований на декабрь) составил 7 013 рублей. Это на 10% меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда билет стоил в среднем 7 807 рублей.