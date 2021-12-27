Издержки "Северстали" с введением углеродного налога в ЕС могут составить до $70 млн в год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ежегодные издержки горно-металлургической компании "Северсталь" в случае введения углеродного налога в ЕС могут составить примерно $70 млн, заявил в понедельник председатель совета директоров и основной акционер компании Алексей Мордашов в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, трансграничное углеродное регулирование не должно превратиться в инструмент нечестной конкурентной борьбы. "Очень важно, чтобы трансграничное регулирование было настроено так, чтобы оно учитывало все особенности генерации диоксида углерода и его абсорбций. Очень хотелось бы, чтобы европейское трансграничное регулирование тоже было построено так, - продолжил основной акционер "Северстали". - Европейский экспорт - важное направление для нас, но не критически важное. При этом, если налоги будут введены на том уровне и по тому механизму, которые предварительно заявлены в документах <...>, то мы должны платить дополнительно примерно 70 млн [$70 млн] в год".

Трансграничное углеродное регулирование ЕС (Carbon Border Adjustment Мechanism) распространяется на электроэнергетику, производство железа и стали, алюминия, цемента и удобрений. Налог вводится в 2023 году, но до 2025 года включительно взиматься не будет, а будет собираться информация об объемах выбросов парниковых газов при производстве импортируемой продукции. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.