Кабмин утвердил дорожную карту по информационному моделированию в строительстве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении дорожной карты для внедрения технологий информационного моделирования в проектировании и строительстве, а также для использования энергоэффективных и экологичных материалов в данной сфере. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства.

"В дорожной карте предусмотрено выполнение ряда мероприятий, направленных на развитие перспективных направлений применения новых технологий в строительной отрасли. Так, например, документ предполагает создание условий для внедрения технологий аддитивного строительного производства, дополненной и виртуальной реальности на этапах выполнения монтажных и пусконаладочных работ, а также аэромониторинга с применением беспилотных авиационных систем в процессе выполнения инженерных изысканий, строительства, эксплуатации и сноса объектов", - отмечается в сообщении.

В рамках дорожной карты будет реализовано свыше 30 мероприятий в течение двух лет. Документом предусмотрено в том числе определение мер поддержки производителей и застройщиков, которые используют энергоэффективные и экологичные материалы. Также в списке мероприятий подготовка методических рекомендаций по отнесению стройматериалов к энергоэффективным и экологичным, разработка типовых проектов с их применением.

В кабмине подчеркнули, что внедрение технологий информационного моделирования является одним из элементов цифровизации строительной отрасли.

"Информационная модель представляет собой совокупность сведений, документов и материалов, которые формируются на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. Сбором данных об объекте капитального строительства занимается застройщик, технический заказчик объекта или тот, кто отвечает за его эксплуатацию. Применение технологий информационного моделирования способствует улучшению качества строительства и сокращению сроков реализации инвестиционно-строительных проектов", - пояснили в кабмине.