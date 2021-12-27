Авиасообщение откроется между Нижним Новгородом и Калугой в январе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings с 12 января начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Нижний Новгород - Калуга. Полеты запланированы раз в неделю по средам, сообщает в понедельник пресс-служба нижегородского аэропорта имени Чкалова.

"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова (управляется УК "Аэропорты регионов") начинаются полеты по новому направлению - в Калугу. Уже с 12 января 2022 года авиакомпания Red Wings планирует запустить прямые регулярные рейсы. Полеты будут выполняться один раз в неделю по средам", - сказано в сообщении.

Рейсы будут совершать на судах Sukhoi Superjet 100.

Аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Полеты из Нижнего Новгорода осуществляют около 30 авиакомпаний по более чем 40 направлениям.