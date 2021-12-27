Выручка Росатома в 2021 году составит 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Выручка госкорпорации "Росатом" в 2021 году составит около 1,5 трлн рублей. Такой прогноз, как пишет в понедельник газета "Страна Росатом", сделал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, выступая на общеотраслевом мероприятии "День директора".

"В целом год был хотя и трудным, но удачным, - приводит газета слова Лихачева. - Выручка госкорпорации в 2021 году, по прогнозу, составит около 1,5 трлн рублей. Большую роль в этом сыграли ТВЭЛ, "Росэнергоатом" и "Техснабэкспорт", обеспечившие вдобавок 55 млрд рублей сверх плана". В 2019 году выручка госкорпорации составила 1,152 трлн рублей. Таким образом, за последние два года этот показатель вырос более чем на 30%.

Зарубежная выручка Росатома за последние 10 лет выросла вдвое и в 2021 году может составить более $8 млрд. "Рассчитываем, что в этом году она составит не менее $8,4 млрд. Это рекордный показатель", - приводит газета слова Лихачева, напомнившего, что к 2030 году больше половины выручки госкорпорации должно формироваться за счет зарубежных заказов. Сейчас - больше 40%.

В целом по строительству атомных станций в стране и за рубежом отрасль выходит на пик загрузки, который продлится минимум до 2029 года, подчеркнул первый заместитель гендиректора Росатома по атомной энергетике, президент АО "Атомстройэкспорт", инжинирингового дивизиона госкорпорации, Александр Локшин.

Гособоронзаказ по итогам этого года выполнен, как и всегда, в полном объеме. "Это привычная для нас фраза, но мы не должны забывать, что за ней стоит напряженный труд десятков тысяч человек", - отметил Лихачев. По словам первого замглавы Росатома, директора дирекции ядерно-оружейного комплекса (ЯОК) Олега Шубина, скоро в ЯОК будет создан отраслевой интегратор гражданских направлений. Сейчас высокотехнологичная гражданская продукция занимает 44% в выручке. План к 2025 году -50%.