Матвиенко назвала "апофеозом беспочвенности" ситуацию вокруг иска ЕС к России в ВТО

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом беспочвенности" и циничной политикой иск Евросоюза к РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) против политики импортозамещения.

"Есть такой автор Лев Шестов, который написал философское произведение "Апофеоз беспочвенности". Конечно, это произведение о другом, но мне кажется, что это название - "Апофеоз беспочвенности" - очень применимо к тому, о чем вы сказали", - заявила она на пресс-конференции по итогам осенней сессии, отвечая на вопрос о решении Евросоюза инициировать спор с Россией в рамках ВТО относительно "дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков".

"Беспредельно циничная политика - сначала Евросоюз ввел санкции против России. Что они ожидали? Что мы будем с этим мириться?" - добавила она. Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что Россия не нарушала свои обязательства в рамках ВТО. "Услышать такие обращения просто несерьезно, и никакое ВТО ничего подобного рассматривать не будет", - сказала она.

При этом Матвиенко отметила, что программа импортозамещения в сельском хозяйстве сыграла положительную роль. "Мы защищены от того, что завтра еще по надуманным каким-то причинам кто-то примет какие-то санкции. Они должны были прежде, чем принимать такие политически необоснованные решения (вводить незаконные односторонние санкции), сначала посчитать последствия. Мы вовремя отреагировали и начали не только продукты питания, но и целый ряд изделий для промышленности сами производить", - сказала спикер.

Ранее Евросоюз принял решение инициировать спор с Россией в рамках ВТО относительно "дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков".

Как пояснили 26 декабря в Минэкономразвития России, требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые Евросоюз считает нарушающими правила ВТО. В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ему ущерб. Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО.