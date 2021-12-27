Лавров заявил, что РФ не будет унижаться и просить отмены санкций

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы никого никогда не просили, чтобы с нас сняли санкции, - отметил он. - Мы даже не будем унижаться ни перед кем".

Россия найдет ответ, если Запад усилит санкции, но рассчитывает на благоразумие западных партнеров, заявил глава МИД.

"Я не могу ручаться за тех безумцев, которые толкают западные страны именно в этом направлении. У власти на Западе я пока таких не вижу. Но ручаться за безумцев, которые пытаются завести соответствующим образом и прибалтов, и украинцев, и поляков, я не могу. Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется, <...> мы найдем ответ", - сказал он.

В планах российских властей нет превращения РФ в "осажденную крепость" из-за западных санкций, уверен Лавров.