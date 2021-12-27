Segezha вчетверо расширит производство CLT-панелей

ВОЛОГДА, 27 декабря. /ТАСС/. Segezha Group (входит в АФК "Система") расширит производство CLT-панелей в четыре раза, до 200 тыс. куб. м панелей в 2026 году, запустив соответствующие производства в Архангельской области и Красноярском крае. Первые в России многоэтажные дома из CLT-панелей, широко применяемых в строительстве во всем мире, будут построены в городе Сокол Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В настоящее время CLT-панели в периметре Группы выпускает только завод Sokol CLT в городе Сокол. Его мощность - 50 тыс. куб. м (примерно 200 тыс. кв. м жилья в год). Холдинг планирует расширить свои производственные мощности CLT за счет создания новых предприятий в Архангельской области (к 2024 году, мощность - 50 тыс. куб. м) и в Красноярском крае (к 2026 году, 100 тыс. куб. м). При этом общие мощности Группы увеличатся в четыре раза и достигнут 200 тыс. куб. м или около 800 тыс. кв. м жилья в год. Спрос на продукцию компании есть и в России, и за рубежом", - сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

При этом первый в России проект деревянных многоэтажных домов из CLT-панелей будет реализован в городе Соколе Вологодской области, где построят два четырехэтажных дома для семей сотрудников холдинга. "Мы решили построить первые два дома из CLT по 32 квартиры в каждом. Это будут многоэтажные строения, ни одного подобного дома в России еще не построено - при этом имеется масса примеров более высоких строений в Норвегии, Австрии, Великобритании и Канаде. Уже к концу следующего года мы покажем, как это может выглядеть у нас в стране. Внутренние помещения, потолки, лестничные пролеты и несущие конструкции, - все будет выполнено из CLT. Сборка проводится как конструктор lego. Дом по такой технологии не дает усадки, строится чисто и компактно, по комфорту и экологическим качествам - на высшем уровне. Думаю, желающих будет много", - привела пресс-служба комментарий президента Segezha Group Михаила Шамолина.

По его словам, себестоимость строительства из CLT схожа с себестоимостью бетонного дома, "на первых порах будет немного дороже, но это "первая ласточка", потом станет дешевле". По мнению главы Segezha Group, необходимо привести к современным стандартам строительные и противопожарные нормы и правила. "За рубежом рост рынка CLT составляет около 18% в год. При этом в России разрешено строить из дерева не выше 28 м, а в Норвегии - 85 м. Технологии шагнули далеко вперед. Нормы и правила нужно пересматривать с учетом современных технологий. Крайне важный фактор для деревянного домостроения - отсутствие карбонового следа. 11% выбросов СО2 "генерит" цементная индустрия, практически 100% вводимого жилья в России - это бетон и металл", - сказал Шамолин.

О материале

CLT-панели изготавливаются из хвойных пород древесины, это современный экологически чистый строительный материал для деревянного домостроения, который широко применяется в Европе, США, Японии, в России данный рынок только начинает развиваться. Панели не уступают по прочности традиционным бетону, стали и кирпичу, а по экологическим, эксплуатационным характеристикам и себестоимости их превосходят. Первый завод CLT-панелей построен в Соколе и запущен в конце 2020 года, инвестиции в проект превысили 3 млрд рублей. Предприятие выпускает панели до 16 м в длину, до 3,5 м в ширину и до 0,4 м в толщину.

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 12 государств, включая Россию, продукция реализуется в более чем 100 странах. Компания занимает первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.