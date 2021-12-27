Две компании получили статус резидентов ОЭЗ "Титановая долина" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Две компании получили статус резидентов особо экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", свои производства они разместят на площадке "Уктус" под Екатеринбургом. Предприятия реализуют проекты по выпуску наборов для сборки аппаратов ИВЛ, а также созданию завода газового оборудования, сообщили в понедельник ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"Компании "Аспект медикал" и "Объединенная нефтегазовая группа" стали резидентами особой экономической зоны. Соответствующие свидетельства резидентов выданы Министерством экономического развития РФ", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что компания "Аспект медикал" будет выпускать аппаратно-программный комплекс для локомоторной терапии для восстановления или улучшения навыков ходьбы, а также наборы для сборки аппаратов ИВЛ. Инвестиции составят 136,9 млн рублей, будет создано 59 новых рабочих мест. Запустить производство планируется в 2022 году.

"Основными потребителями наших комплексов станут учреждения здравоохранения, многопрофильные реабилитационные центры как частные, так и государственные, санатории. Потребителями технологии производства ИВЛ и наборов ИВЛ станут производственные предприятия, производящие медицинскую технику, или производители смежных медицинских изделий", - рассказал гендиректор компании Булат Гайнутдинов.

"Объединенная нефтегазовая группа" планирует создать завод по производству газового оборудования, оборудования для переработки газа и газового конденсата. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей, будет создано 150 рабочих мест. По словам гендиректора Виктора Гаряева, проект на территории ОЭЗ даст развитие уже действующего бизнеса с увеличением объема выпускаемой продукции и расширением линейки производимых изделий. Запуск производства намечен на 2024 год.

"Это позволит удовлетворить растущие потребностей в обеспечении газовым оборудованием наших постоянных заказчиков: "Сибур", "Газпром нефть", "НК Роснефть" и "Лукойл". В ближайшее время планируем выполнить работы по проектированию и получению всех разрешительных документов на строительство будущего производственного комплекса. В 2022 году мы будем готовы приступить к выполнению землеустроительных работ на площадке", - рассказал Гаряев.

О территории

"Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до 2 класса, ориентированные на механическую обработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", расположенная под Екатеринбургом. Она рассчитана на высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов для авиастроения.