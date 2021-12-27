ФАС признала крупнейших поставщиков металлопроката виновными в картельном сговоре

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения, говорится в сообщении службы.

"На фоне резкого роста цен на металлопрокат, а также в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, в том числе о повышении цен на строительные материалы, ФАС России провела проверки металлотрейдеров на территории ряда регионов, - отмечается в сообщении. - По результатам анализа полученной информации антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания Красо" признаны нарушившими закон о защите конкуренции".

Организации вступили в антиконкурентный сговор и, действуя согласованно в течение длительного времени, поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой в примерно 2,7 млрд рублей, сообщили в ФАС. Заключение картельного сговора предусматривает наложение на компании оборотных штрафов.

В ближайшее время в отношении ответчиков будут возбуждены административные дела, отмечается в сообщении. Компаниям также выдано предписание о прекращении противоправных действий.

Кроме того, решение ФАС и материалы по делу будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции - прим. ТАСС), также сообщили в антимонопольной службе. За его совершение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.