{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трутнев поручил дополнительно проработать вопрос субсидирования авиаперевозок в ДФО

В ДФО считают, что в проекте нормативно-правовых актов нужно учесть не только софинансирование федбюджетом авиаперевозок по новым направлениям, но и увеличение глубины субсидирования по уже имеющимся

ТАСС, 27 декабря. Вице-премьер - полпред президента в ДФ Юрий Трутнев поручил Минтрансу проработать вопрос о корректировке параметров софинансирования для субсидий местных авиаперевозок на Дальнем Востоке. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе аппарата полпреда по итогам совещания о субсидировании авиаперевозок в округе.

"Юрий Трутнев поручил Минтрансу России дополнительно проработать вопрос о корректировке параметров софинансирования со стороны федерального бюджета для субсидирования местных авиаперевозок", - отметили в пресс-службе.

Для обеспечения устойчивого роста и расширения маршрутной сети местных авиаперевозок Минтрансом разработан и внесен в правительство РФ проект постановления, предусматривающий софинансирование расходных обязательств регионов на субсидирование местных перевозок. Программой предусмотрено требование по сохранению текущего уровня поддержки местных перевозок из региональных бюджетов.

Как отметили в пресс-службе, по мнению глав дальневосточных регионов, в проекте нормативно-правовых актов важно учесть не только софинансирование федеральным бюджетом местных авиаперевозок по новым направлениям, но и увеличение глубины субсидирования по имеющимся, чтобы цены на билеты на местных воздушных линиях были более доступными для населения.

Государственная поддержка доступности воздушных перевозок, включая территории Дальнего Востока, обеспечивается в рамках реализации четырех программ, одна из которых - субсидирование региональных перевозок. В рамках этого постановления в утвержденный перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов включены 63 маршрута ДФО на сумму 2 млрд рублей (в 2019 году на маршруты ДФО было предоставлено 1,5 млрд рублей). Перевозки осуществляют 11 авиакомпаний, к выполнению планируется более 5,7 тыс. рейсов, что позволит перевезти более 418 тыс. человек.

В пресс-службе напомнили, что 22 декабря были утверждены изменения в программу, предусматривающие направление на перевозки с территории Дальнего Востока и обратно 30% всех выделяемых бюджетных ассигнований (в 2021 году - 25%). Перечень маршрутов на 2022 год сформирован исходя из этих принципов, объем финансирования программы увеличен до 9,3 млрд рублей, ожидается увеличение перевозок дальневосточников до 600 тыс. человек.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
ЕС пожаловался на Россию в ВТО. У США тоже нашлись претензии. Почему на этот раз?
ЕС пожаловался на Россию в ВТО. У США тоже нашлись претензии.
Читать полностью