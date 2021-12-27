Трутнев поручил дополнительно проработать вопрос субсидирования авиаперевозок в ДФО

ТАСС, 27 декабря. Вице-премьер - полпред президента в ДФ Юрий Трутнев поручил Минтрансу проработать вопрос о корректировке параметров софинансирования для субсидий местных авиаперевозок на Дальнем Востоке. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе аппарата полпреда по итогам совещания о субсидировании авиаперевозок в округе.

"Юрий Трутнев поручил Минтрансу России дополнительно проработать вопрос о корректировке параметров софинансирования со стороны федерального бюджета для субсидирования местных авиаперевозок", - отметили в пресс-службе.

Для обеспечения устойчивого роста и расширения маршрутной сети местных авиаперевозок Минтрансом разработан и внесен в правительство РФ проект постановления, предусматривающий софинансирование расходных обязательств регионов на субсидирование местных перевозок. Программой предусмотрено требование по сохранению текущего уровня поддержки местных перевозок из региональных бюджетов.

Как отметили в пресс-службе, по мнению глав дальневосточных регионов, в проекте нормативно-правовых актов важно учесть не только софинансирование федеральным бюджетом местных авиаперевозок по новым направлениям, но и увеличение глубины субсидирования по имеющимся, чтобы цены на билеты на местных воздушных линиях были более доступными для населения.

Государственная поддержка доступности воздушных перевозок, включая территории Дальнего Востока, обеспечивается в рамках реализации четырех программ, одна из которых - субсидирование региональных перевозок. В рамках этого постановления в утвержденный перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов включены 63 маршрута ДФО на сумму 2 млрд рублей (в 2019 году на маршруты ДФО было предоставлено 1,5 млрд рублей). Перевозки осуществляют 11 авиакомпаний, к выполнению планируется более 5,7 тыс. рейсов, что позволит перевезти более 418 тыс. человек.

В пресс-службе напомнили, что 22 декабря были утверждены изменения в программу, предусматривающие направление на перевозки с территории Дальнего Востока и обратно 30% всех выделяемых бюджетных ассигнований (в 2021 году - 25%). Перечень маршрутов на 2022 год сформирован исходя из этих принципов, объем финансирования программы увеличен до 9,3 млрд рублей, ожидается увеличение перевозок дальневосточников до 600 тыс. человек.