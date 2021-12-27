Пассажиропоток МЖД в 2021 году восстановился к допандемийному уровню

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московским железнодорожным транспортом по итогам 2021 года будет отправлено 677 млн пассажиров, что на 20% выше, чем в 2020 году. Погрузка составит 72,3 млн тонн, с ростом к уровню прошлого года на 1,4%, сообщил в понедельник журналистам начальник МЖД Михаил Глазков.

"Все обязательства и все поручения, которые нам давали правительство, руководство нашей компании, московскими железнодорожниками выполнены в полном объеме. Это касается грузовых перевозок, где в этом году мы планируем закончить год с объемом 72,3 млн тонн груза - по погрузке. Это выше уровня прошлого года на 1,4%", - сказал Глазков.

Он подчеркнул, что динамику можно характеризовать как "хорошую" и отметил, что МЖД в 2020 году не имела снижения объема погрузки и эксплуатационной работы, тенденция увеличения грузооборота продолжается. "Если рассматривать пассажирские привозки, по пригородному сообщению мы также восстановили то падение, которое было в 2020 году, и вышли, в принципе, уже на уровень 2019 года. Рост к прошлому году составил 20%. Восстанавливается объем перевозок дальнего следования, появляются новые маршруты", - сказал глава МЖД.

Глазков отметил, что в новогодние праздники на МЖД предусмотрен ряд маршрутов, который направлен на внутрироссийский туризм. "Самый яркий пример - это поезд Деда Мороза, который курсирует по нашей стране, побывает в 37 городах, в праздники будет и у нас на дороге - планируется Тула 4-го числа и Москва - 5 января", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, для вывоза продукции предприятий, которые наращивают производство, реализовано несколько проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры станций, позволившие увеличить их пропускную способность. На станции Лобня открыт новый сортировочный парк. В Калужской области в рамках первого регионального концессионного соглашения построена новая железнодорожная ветка от станции Людиново-1 до особой экономической зоны "Калуга".

"Созданная железнодорожная инфраструктура обеспечит потребности резидентов особой экономической зоны в перевозках в объеме до 1,6 млн тонн в год. На станции Казначеевка в Тульской области введена в эксплуатацию новая железнодорожная инфраструктура, что позволит расширить географию грузовых перевозок, отработать до 3,5 млн тонн в год грузов АО "Щекиноазот", - сообщили в МЖД.

Диаметральные связи

В пресс-службе добавили, что в 2021 году Московская железная дорога продолжила развитие радиальных направлений для улучшения транспортного сообщения с крупными городами Подмосковья, а также для запуска новых диаметральных маршрутов. В уходящем году завершены работы по развитию инфраструктуры Балашихинской ветки Горьковского направления, где построен второй главный путь, реконструированы остановочные пункты Стройка, Горенки и Балашиха. Благодаря созданной новой железнодорожной инфраструктуре для ряда электропоездов сократилось время в пути - с двух до восьми минут, также увеличилось количество электропоездов до 84 по выходным дням и 72 - по рабочим.

"В этом году на действующих и будущих линиях МЦД было открыто семь новых станций (Баковка, Щукинская, Внуково, Кокошкино, Апрелевка, Аминьевская, Матвеевская), а также новый вокзал Восточный. Масштабные работы по строительству МЦД-4 и МЦД-3 запланированы на следующий год. Началось строительство нового остановочного пункта Ольгино для МЦД-4 и реконструкция станции Лианозово действующего МЦД-1. Самым значимым событием года стало открытие нового вокзального комплекса Восточный (терминал Черкизово), расположенного на Московском центральном кольце. Терминал интегрирован со станцией МЦК Локомотив теплым переходом с выходом к станции метро "Черкизовская" и к РЖД-Арене", - добавили в пресс-службе.

В новость внесена правка (15:39 мск) - передается с исправлением информации в 4-м абзаце, верно - 37 городов и Москва - 5 января.