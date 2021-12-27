Объем промпроизводства в Калужской области вырос почти на 10% в 2021 году

КАЛУГА, 27 декабря. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Калужской области по итогам 2021 года впервые превысил 1 трлн рублей, что почти на 10% превышает показатели прошлого года. При этом около трети из этой суммы приходится на долю автопроизводителей региона, сообщил в понедельник губернатор Владислав Шапша в ходе пресс-конференции по итогам работы в 2021 году.

"Этот год подтвердил наш тренд, наше развитие, и впервые объем промышленного производства у нас превысил 1 трлн рублей. Для сравнения 10 лет назад эта цифра составляла менее 300 млрд. То есть 1 трлн мы превысили и в три раза за 10 лет увеличили объем промышленного производства в Калужской области", - сказал Шапша.

Так, показатель этого года увеличился почти на 10% в сравнении с 2020 годом, по итогам которого объем промпроизводства, по данным пресс-службы облправительства, составил 904,6 млрд рублей.

По словам губернатора, треть объемов продукции промышленного производства в 2021 году занимает автомобильная отрасль, лидером которой является завод "Автопром". Регион в течение нескольких лет сохраняет первое место в Центральном федеральном округе по объему промпроизводства на душу населения. Губернатор также отметил хорошие результаты по развитию регионального экспорта, продукция из Калужской области поставляется более чем в 100 стран. "На 50% мы превысили показатель прошлого года и достигли $1,4 млрд экспорта продукции. Для Калужской области это очень серьезный показатель", - добавил Шапша.

Индекс промышленного производства в Калужской области за 2020 год, по данным пресс-службы правительства региона, составил 99,2% к уровню 2019 года. В структуре промпроизводства основной удельный вес заняли машиностроение и металлообработка - 57,1%, производство пищевых продуктов - 16,2%, производство строительных материалов - 4,2%, производство лекарственных средств - 4,3%. В 2020 году относительно предыдущего года выросло в 1,7 раза производство строительных металлоконструкций, в 1,4 раза - компьютеров и периферийного оборудования, а также железнодорожных локомотивов и подвижного состава.