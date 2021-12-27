В Москве к 2025 году планируют построить 27 станций метро

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Строительство 27 станций метро планируется завершить в Москве до конца 2024 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"У нас в планах до 2025 года открыть в метро еще 27 станций. Продолжим, в частности, заниматься строительством Троицкой линии. Длиной она 40 км и дойдет до города Троицка, а ее центральный участок - от ЗИЛа до Коммунарки с 11 станциями из 17 - должен быть готов уже в 2024 году", - рассказал Бочкарев в интервью "Российской газете".

Заммэра уточнил, что на юго-востоке города начнется строительство Бирюлевской линии. "Там сейчас ведется подготовка территории - вынос коммуникаций, освобождение площадок. Впереди серьезная работа на направлении от Шелепихи до Рублево-Архангельского - линии, которая в полтора раза сократит время в пути по городу для жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники", - добавил он.

Как уточнила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, реализацию проекта Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить в 2022 году. По словам Бочкарева, изначально завершить проект БКЛ планировалось до конца 2023 года, но мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу форсировать стройку, чтобы замкнуть его уже в 2022, и все силы и средства для этого есть.