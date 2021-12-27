Разработчик "Авифавира" отметил эффективность препарата против "дельты" и "омикрона"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский препарат от коронавируса "Авифавир" эффективен против новых штаммов "дельта" и "омикрон". Об этом говорится в сообщении группы компаний "Химрар", которая является разработчиком препарата.

"Группа компаний "Химрар", разработчик российского препарата против коронавируса "Авифавир" (МНН: фавипиравир), объявляет о его эффективности против различных штаммов SARS-CoV-2, в том числе "дельта" и "омикрон". "Авифавир" воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов (RdRp), не подверженные мутациям, причем сразу по трем взаимодополняющим механизмам, в результате полностью блокируя вирусную инфекцию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, вирус не способен формировать резистентность к фавипиравиру даже при его длительном воздействии на инфицированные клетки, что подтверждается клиническими исследованиями. Мета-анализ 23 исследований фавипиравира в терапии коронавируса демонстрирует улучшение состояния на 47% при условии применения на ранней стадии заболевания, отметили в "Химрар".

Специалисты ГК "Химрар" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций разработали и первыми в мире вывели на российский и международный рынки "Авифавир" в июне 2020 года. Клинические исследования препарата, в которых участвовали 460 пациентов с подтвержденным коронавирусом, продемонстрировали его противокоронавирусное действие, способность облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией. Поставки "Авифавира" осуществляются более чем в 15 стран мира, рассказали в компании.

Медицинский директор ГК "Химрар" Елена Якубова сообщила, что за последние 17 месяцев терапию фавипиравира получили более 4 млн пациентов во всем мире, при этом отмечалась хорошая переносимость препарата, новых нежелательных явлений не зарегистрировано.