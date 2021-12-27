"Росгеология" подготовит предложения по поиску пресной воды под Азовским морем в 2022 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" подготовит в правительство РФ предложения по продолжению работ по поиску пресной воды и оценке ее запасов под Азовским морем на 2022 год. Об этом заявил журналистам глава холдинга Сергей Горьков.

"Мы готовим сейчас предложения в правительство, как это можно сделать. Требуется иного типа оборудование. Там очень важно отработать то, что мы обнаружили, - сказал он. - Это будет непростая технологическая задача, нужно будет решения какие-то сделать: какой вид буровой платформы, какой вид бурового станка. Есть вопросы, как это сделать, мы сейчас это отрабатываем".

По словам Горькова, для дальнейшего проведения работ в Азовском море понадобятся дополнительный субсидии, а также новое оборудование. "Скорее всего, придется [буровую] платформу строить", - добавил он.

Глава "Росгеологии" отметил, что по итогам проведенных холдингом работ в Азовском море в 2021 году данные о запасах пресной воды представить нельзя. "Главная задача была понять, есть пресная вода или нет. Пресная вода обнаружена. Чтобы поставить вопрос запасов, это сложная работа. По одной скважине [запасы] не ставятся, нам нужны совершенно другого размера буровые станки", - пояснил Горьков.

В 2021 году правительство РФ выделило "Росгеологии" 370 млн рублей в качестве субсидии на проведение работ по поиску и оценке запасов питьевых подземных вод в Азовском море.

"Росгеология" в июле сообщала, что специалисты холдинга в ходе бурения первой поисковой скважины в акватории Азовского моря получили приток воды из пласта на глубине около 100 м. Кроме того, тогда в холдинге отмечали, что специалисты пробурят дополнительные скважины глубиной до 500 м около берега для определения качества и объема обнаруженных запасов пресной воды.