"Газпром" вывел суточный отбор газа из хранилищ России на максимум за последние пять лет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Газпром" вывел суточный отбор из российских подземных хранилищ газа (ПХГ) на максимум за последние пять лет, чтобы обеспечить надежные поставки топлива потребителям в период аномально низких температур, говорится в сообщении холдинга.

"Для обеспечения надежных поставок газа потребителям "Газпром", в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" достигали 1656 млн куб. м в сутки", - отмечается в сообщении.

Производственный комплекс "Газпрома" с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов. Основная причина - аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам в регионах действия Единой системы газоснабжения России.