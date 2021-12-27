Трутнев: равную возможность купить субсидируемые авиабилеты должны иметь все жители ДФО

ТАСС, 27 декабря. Отсутствие ограничений по количеству получения субсидируемых авиабилетов в одни руки может привести к их неравному распределению, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Если не ограничить количество, то может получиться так, что кому-то достанется много средств государственной поддержки, а кто-то не сможет приобрести дешевый билет. А ведь возможность купить такой билет должны получить все дальневосточники. Эта мера направлена на то, чтобы дать возможность широкому кругу жителей Дальнего Востока съездить в центральную часть России, посетить родственников, решить какие-то свои задачи", - приводит в понедельник слова Трутнева пресс-служба аппарата полпреда по итогам совещания о субсидировании авиаперевозок в ДФО.

Господдержка доступности воздушных перевозок, включая перевозки с территории Дальнего Востока и обратно, обеспечивается в рамках реализации четырех программ: обеспечения доступности перевозок, субсидирования региональных перевозок, субсидирования единой дальневосточной авиакомпании, субсидирования семейных поездок по туристическим маршрутам.

В рамках постановления об обеспечении доступности перевозок с 2021 года реализуется программа для субсидируемых авиаперевозок дальневосточников: гражданин, вне зависимости от возраста, зарегистрированный по месту жительства на территории Дальнего Востока, может купить субсидируемый билет. Для субсидирования 21 авиамаршрута из городов Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург и обратно из федерального бюджета выделено финансирование в размере 5,49 млрд рублей, уже перевезено 500 тыс. пассажиров. В 2022 году финансирование по этой программе планируется увеличить до 6,5 млрд рублей.

На субсидируемые тарифы для льготных категорий граждан РФ (лиц пожилого возраста, молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, членов многодетных семей) в рамках этого постановления из федерального бюджета в текущем году выделено 4,49 млрд рублей. За год будет перевезено порядка 520 тыс. пассажиров.

Как сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, Минтрансом разработан и внесен в правительство РФ проект изменений в постановления об обеспечении доступности перевозок. Изменения предусматривают обеспечение бесперебойного субсидирования перевозок с территории Дальнего Востока и обратно льготников. За всех перевезенных пассажиров из числа льготных категорий граждан авиаперевозчикам будут предоставлены субсидии в приоритетном порядке и без дополнительного отбора.