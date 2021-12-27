"Газпром" 23 декабря зафиксировал исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Газпром" 23 декабря зафиксировал исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по "Силе Сибири", говорится в сообщении холдинга.

"23 декабря зафиксирован исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай", - отмечается в сообщении.

В "Газпроме" также подчеркнули, что поставки газа потребителям на другом направлении - в Европе - осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

В компании также сообщили, что Украина с 24 декабря 2021 года вошла в зону исторического минимума по запасам газа в своих подземных хранилищах газа (ПХГ) - лишь 14,37 млрд куб. метров, что на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года.

"Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ - 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года", - сказано в сообщении.

В европейских ПХГ на 24 декабря, по данным Gas Infrastructure Europe, объем активного газа на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. "Отобрано уже 43,1% от объема газа, закачанного в этом году", - подчеркивает российский холдинг.