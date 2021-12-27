Правительство выделило Минсельхозу более 2,582 млрд рублей на субсидии "Росагролизингу"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделило Минсельхозу свыше 2,582 млрд рублей на субсидии "Росагролизингу". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Выделить в 2021 году Минсельхозу России для предоставления из федерального бюджета субсидий акционерному обществу "Росагролизинг" в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, в целях возмещения затрат, понесенных в связи со списанием дебиторской задолженности ликвидированных контрагентов указанного акционерного общества по ранее заключенным договорам финансовой аренды (лизинга), бюджетные ассигнования в размере 2 млрд 582 млн 226 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

При этом Минсельхозу поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований. Ранее в сентябре 2021 года правительство также выделило Минсельхозу 2 млрд рублей на субсидии "Росагролизингу" в связи со списанием дебиторской задолженности и для возмещения накопленных убытков. 17 декабря было подписано распоряжение о выделении на эти цели еще 6 млрд рублей.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 г. для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.