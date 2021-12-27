Мордашов не исключил новых сделок M&A для развития ретейл-бизнеса "Севергрупп" в будущем

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор "Севергрупп" Алексей Мордашов не исключил новых сделок M&A в будущем для роста бизнеса в сфере ретейла. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

В активе "Севергрупп" сеть "Лента" и интегрированный в нее маркетплейс "Утконос".

Мордашов отметил, что основной формат "Ленты" - это гипермаркеты, однако покупательские потребности смещаются в малые форматы, магазины у дома. Поэтому инвестиции "Севергрупп" направлены на развитие присутствия компании именно в этом сегменте.

"Мы уже интегрировали сеть Billa, которая является лидером прежде всего на московском рынке в сегменте супермаркетов, мы интегрируем "Семью", что помогает нам расширить присутствие в этом сегменте. Мы дальше будем инвестировать в этом сегменте, я не могу исключать (покупки новых компаний в этом сегменте - прим. ТАСС). Мы будем продолжать оставаться активными и на рынке M&A, и в органическом росте, преследуя цель - удвоить объем продаж к 2025 году", - сказал Мордашов.

Он также отметил, что у "Севергрупп" нет планов продавать "Ленту". "Сейчас нет цели продать "Ленту", моя задача - развить этот бизнес, я точно не планирую его продавать", - подчеркнул Мордашов.

Что касается интеграции в "Ленту" онлайн-ретейлера "Утконос", то она призвана усилить таким образом присутствие "Ленты" на московском рынке, где более силен "Утконос" и в то же время развить онлайн-предложение в регионах за счет инфраструктуры "Ленты", поскольку цель компании - занять 10% рынка e-grocery, отметил Мордашов.

Ранее сеть "Лента", основным владельцем которой является "Севергрупп", приобрела сети Billa, которая интегрирована в "Ленту" в 2021 году, а также сеть "Семья", интеграция которой начнется в 2022 году. Также "Севергрупп" интегрировала бизнес "Ленты" с онлайн-доставкой продуктов "Утконос". Объединенное онлайн подразделение получит название Lenta-U.