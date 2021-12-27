Бывшего предправления "Хоум кредита" Юрия Андресова избрали в правление ВТБ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Юрий Андресов, ранее занимавший должность председателя правления банка "Хоум кредит", избран в состав правления ВТБ. Соответствующее решение в понедельник принял наблюдательный совет ВТБ, сообщает пресс-служба банка.

"27 декабря наблюдательный совет ВТБ избрал Юрия Андресова членом правления банка. Решение вступит в силу после одобрения его кандидатуры со стороны ЦБ РФ", - говорится в сообщении.

В новой должности Андресов будет отвечать за развитие и повышение эффективности офлайн-каналов розничного бизнеса ВТБ под руководством заместителя президента - председателя правления Анатолия Печатникова. Предполагается, что в статусе члена правления Андресов будет курировать региональную сеть, продажи потребительских кредитов, ипотеки и автокредитов, зарплатных проектов, кредитных и дебетовых карт, а также инвестиционных продуктов как в отделениях, так и через курьерскую службу. В периметр его задач будут входить диверсификация и рост объемов розничного бизнеса банка, а также увеличение активной клиентской базы. На горизонте 2022 года показатели эффективности продаж розницы ВТБ должны прирасти более чем на 20%.

"ВТБ реализует масштабную трансформацию всех сфер бизнеса, чтобы оперативно и качественно решать вопросы клиентов как в цифровых каналах, так и в рамках классической сети. Наша стратегическая задача - модернизация отделений, формирование высокотехнологичных офисов, в которых можно решить любые финансовые вопросы, а также воспользоваться преимуществами экосистемы ВТБ. В том числе это касается видеобанкинга, который мы полномасштабно запустили первыми в России. Юрий Андресов обладает более чем тридцатилетним опытом работы в российском и международном банковском секторе, поэтому его профессиональные компетенции помогут нам успешно справиться с этими задачами, внедрить новые форматы и принципы обслуживания клиентов и значительно повысить эффективность работы ВТБ", - прокомментировал назначение Печатников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Андресов работает в банковском секторе более 30 лет. С 2003 по 2020 годы работал в банке "Хоум кредит", с 2015 года - в качестве председателя правления. С октября 2021 года Андресов начал работу в ВТБ в качестве советника Анатолия Печатникова.