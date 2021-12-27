Минвостокразвития: градсовет ДФО создадут для реализации мастер-планов реновации

ТАСС, 27 декабря. Градостроительный совет ДФО призван содействовать реализации мастер-планов по программе реновации городов Дальнего Востока. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы создали федеральный штаб, привлекли в него лучших специалистов. <...> Вместе с Минстроем привлекли лучших архитекторов и урбанистов, <...> создаем градостроительный совет Дальнего Востока с участием лучших международных архитекторов", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

При разработке мастер-планов для каждого города будет создаваться дорожная карта реновации.

"В 2022-2023 годах все 25 городов получат некий импульс. Лучшие из них представят мастер-планы <...> на ВЭФ (Восточном экономическом форуме в 2022 году - прим. ТАСС) и первыми вступят в долгосрочную программу, получат большое финансирование и первыми поменяют свой облик. Будем стараться, чтобы все 25 городов прошли в ближайшие пять лет через эту программу", - добавил Чекунков.

Просьбу рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев озвучил президенту России Владимиру Путину на минувшем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Идею президент поддержал, позже было озвучено, что власти уже определили перечень городов и поселков, в которых планируется проводить реновацию. По поручению президента необходимо разработать планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами субъектов ДФО, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск. Изначально речь шла о 22 городах.

Позже Минвостокразвития предложило включить в программу центры экономического роста - Большой Камень, Корсаков и Советскую Гавань. Трутнев ранее заявил о необходимости для губернаторов взять работу под личный контроль.