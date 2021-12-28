Московский экспорт зимнего спортивного инвентаря увеличился почти на 80% в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта спортивного снаряжения московского производства на международные рынки составил $1,39 млн с января по сентябрь 2021 года, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Зарубежные страны активно закупают у отечественного производителя товары для занятий зимними видами спорта. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года общероссийский экспорт на международные рынки достиг 4,07 млн долларов. При этом доля Москвы в продажах страны составила 34,2%. По объему экспорта город опередил Калужскую и Ярославскую области. Всего столичные поставщики экспортировали товары на сумму $1,39 млн", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Отмечается, что основными покупателями зимнего спортивного снаряжения в этом году стали страны ближнего зарубежья - Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. Также московская продукция была поставлена во Францию на сумму $39,35 тыс., в Сербию - на сумму $36,61 тыс. Кроме того, объем экспорта спортивного инвентаря столичного производства в Италию за девять месяцев этого года вырос в 18 раз.

"Иностранные покупатели приобретают коньки (объем экспорта составил $725,97 тыс.), беговые лыжи ($87,88 тыс.), лыжные палки ($44,01 тыс.), лыжные ботинки ($217,47 тыс.) и костюмы ($12,53 тыс.). Также за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го Казахстан увеличил импорт лыж для скоростного спуска на 148,2%, а Белоруссия закупила больше лыжных палок на 183,8%", - уточняется в сообщении.