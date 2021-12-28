"Россети Тюмень" инвестируют в Тюменскую область в 2022 году 4,3 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Тюмень" увеличит финансирование инвестпрограммы в Тюменской области в 2022 году почти в три раза и направит в экономику региона 4,3 млрд рублей для реализации нескольких проектов по электроснабжению. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании "Россети Тюмень".

"Россети Тюмень" в 2022 году планируют увеличить финансирование инвестиционной программы в Тюменской области практически втрое и направить в экономику региона 4,3 млрд рублей. В число совместных планов входят строительство в Тюмени трансформаторных подстанций и линий электропередачи для электроснабжения вводимого в строй жилья. <...> Общая стоимость проекта превысит 54 млн рублей. Кроме того, планируется модернизация более 230 км электросетей для повышения надежности электроснабжения нескольких населенных пунктов Тюменского района, затраты на это составят более 948 млн рублей, а на реконструкцию высоковольтной линии для повышения надежности электроснабжения райцентра Уват и других населенных пунктов района направят свыше 237 млн рублей", - сказали в пресс-службе компании.

Правительство региона и "Россети Тюмень" намерены сотрудничать в вопросах планирования развития территорий в сфере размещения электросетевых объектов, повышения надежности энергосистемы региона, реализации долгосрочной тарифной политики и создания сетей наружного освещения.