Предприниматели теперь могут оформить банковскую гарантию на портале поставщиков Москвы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Возможность подать заявку на получение банковской гарантии появилась у предпринимателей на московском портале поставщиков. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Раньше поставщику для получения банковской гарантии необходимо было заполнять бумажные формы, лично посещать отделения банков, приносить дополнительные документы. Возможность подать заявку на получение банковской гарантии и отслеживать ее статус онлайн на портале поставщиков значительно упрощает предпринимателям работу с документацией и экономит их время, то есть позволяет использовать рабочее время более эффективно", - отметил руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев, чьи слова приводятся в сообщении.

Банковская гарантия необходима предпринимателям для подтверждения обязательств исполнения контракта или для участия в конкурентных закупках. Подать заявку на ее получение смогут авторизированные пользователи портала поставщиков. Им надо будет заполнить специальную форму в личном кабинете, прикрепить отсканированные копии документов и отправить заявку в банк.

"Наряду с системой контроля добросовестности поставщиков на портале и электронным исполнением контрактов при совершении сделок с заказчиками Москвы, инструмент получения банковских гарантий - это еще один шаг для полной автоматизации закупочной деятельности пользователей портала, гарантирующий безопасность и прозрачность сделок на портале поставщиков. Поставщик минимизирует финансовые издержки за счет доступности и низкой стоимости банковской гарантии в сравнении с перечислением собственных средств на счет заказчика, а заказчик, в свою очередь, имеет финансовую защиту со стороны банка в случае недобросовестного исполнения поставщиком обязательств по контракту или договору", - добавил начальник управления автоматизации закупок малого объема и оперативных сделок столичного департамента по конкурентной политике Александр Старокадомский.

Новый сервис заработал в пилотном режиме. В его тестировании участвовали несколько банков. Теперь портал поставщиков приглашает к сотрудничеству банки, готовые поддержать бизнес и выполнить условия федерального закона 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Портал поставщиков начал работу в 2013 году. Он позволяет автоматизировать закупки малого объема. В качестве поставщиков на портале уже зарегистрированы более 249 тыс. предпринимателей со всей страны. Каталог товаров, работ и услуг на сегодняшний день содержит более 1,5 млн наименований.