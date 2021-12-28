Москва увеличила несырьевой неэнергетический экспорт в Германию за январь-сентябрь на 47%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем поставок несырьевой неэнергетической продукции из Москвы в ФРГ за девять месяцев 2021 года составил $1,35 млрд в денежном эквиваленте, показав рост на 47% к показателю за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Пандемия не мешает развитию торгового сотрудничества между Москвой и Германией. Среди российских регионов столица считается лидером по продажам несырьевых товаров немецким партнерам. Динамично растет товарооборот между столицей и ФРГ, за девять месяцев 2021 года он достиг $22,76 млрд. При этом несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в республику увеличился почти на 47% и составил $1,35 млрд, а импорт достиг $9,45 млрд, превысив аналогичные показатели прошлого года на 25,1%", - отметил Ефимов.

Большим спросом у немецких покупателей пользуется продукция промышленного производства. В январе-сентябре 2021 года объем поставок товаров этой сферы увеличился до $1,34 млрд, что на 47,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди экспортируемых в Германию товаров - механическое оборудование (объем составил $60,64 млн), электроустройства ($28,32 млн), продукты неорганической химии ($18,64 млн).

"Помимо привычных экспортируемых в ФРГ категорий, Москва увеличивает продажи других товаров. Так, например, столица нарастила экспорт медицинской техники, пластмасс и автотехники: увеличение продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 98,8%, 67,8%, 322,4% соответственно", - заметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Специалисты центра "Моспром" способствуют развитию экспорта столичной продукции в Германию. Так, например, в следующем году эксперты центра займутся организацией коллективного стенда для московских экспортеров на международной выставке "Иннотранс", которая пройдет в сентябре 2022 в Берлине. Это мероприятие - отличная возможность для столичных производителей транспортных средств и технологий (преимущественно железнодорожных) представить свою продукцию зарубежным партнерам.

Центр "Моспром", подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного крупного и среднего бизнеса. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и осуществляют индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.