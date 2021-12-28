Посол РФ в ФРГ выступил за скорейший запуск "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", подчеркнув, что искусственная задержка никому не нужна.

"Никому не нужна искусственная задержка ввода в эксплуатацию трубопровода", - заявил Нечаев в интервью агентству DPA, выдержки из которого опубликованы во вторник. Он выразил надежду на то, что новое правительство ФРГ, состоящее из политиков Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и либералов, будет относиться к проекту "прагматично и в интересах потребителей". Дипломат также акцентировал внимание на том, что сейчас из Берлина звучат довольно обнадеживающие заявления касательно "Северного потока - 2". "Я слышу от нового федерального правительства, что это проект частного сектора, который не должен быть связан с политикой", - отметил Нечаев. "Мы никому не верим на слово. Но мы принимаем это к сведению. Мы очень надеемся, что доведем проект до конца. От этого выиграют все", - подчеркнул российский посол.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. До этого надлежит согласовать вопрос с Еврокомиссией и получить заключение профильного министерства ФРГ об отсутствии угроз безопасности поставкам газа Германии и другим странам Европы в случае сертификации оператора. Минэкономики ФРГ 26 октября сообщило, что направило регулятору свое заключение о сертификации "Северного потока - 2", и считает, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Германский регулятор исходит из того, что решение о сертификации вряд ли будет принято в первом полугодии 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.