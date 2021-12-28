Потребление фруктов и ягод в производстве в РФ в 2021 году достигнет 1,3 млн тонн

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Потребление фруктов и ягод в производстве в России выросло за последние 10 лет на 64% и в 2021 году достигнет 1,3 млн тонн. Об этом говорится в материалах Россельхозбанка.

"Внутреннее потребление существенно выросло, причем не только за счет роста личного потребления, но и в большей степени за счет роста производственного потребления. Активный спрос со стороны отдельных подотраслей пищевой промышленности (производство детского питания, молочной и кондитерской продукции, и др.) способствовал росту производственного потребления до 1,3 млн тонн по итогам 2021 года, что на 64% больше, чем в 2012 году", - отмечают эксперты.

Согласно их данным, по итогам 2021 года прогнозируемый прирост производства по сравнению с 2020 годом оценивается в 11,4%, при этом производство составит порядка 3,9 млн тонн. Как отметили в Россельхозбанке, прирост производства за 10 лет составит 63%. Одновременно импорт за указанный период сократился на 10% и по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 6,4 млн тонн.

"Развитие садоводства, особенно интенсивного и суперинтенсивного типа, а также использование оборудования и технологий для сохранения урожая позволили отечественным аграриям снизить зависимость внутреннего рынка от импорта по тем культурам, которые произрастают в России. Это привело к росту доступности отечественных фруктов и ягод, что в свою очередь способствует росту потребления. Формально до рекомендуемой Минздравом нормы потребления фруктов и ягод 100 кг еще далеко, при этом Россия обладает необходимыми ресурсами для достижения данного показателя, а повышение инвестиционной привлекательности садоводства, в том числе за счет государственной поддержи, будут этому способствовать", - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, слова которого приводятся в сообщении.

В Россельхозабанке напомнили, что валовой сбор плодовых и ягодных культур в 2021 году на 18% превысил результат 2020 года и составил 1,5 млн тонн. По совокупности урожая наибольший вклад в общий сбор вносят Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (42% и 40% соответственно). Еще 15% приходится на Центральный федеральный округ. По сбору семечковых (яблоки, груши и т. д.) и субтропических плодов (гранаты, мандарины и т. д.) лидирует ЮФО, по сбору косточковых (сливы, вишня, абрикосы и т. д.) и орехоплодных - СКФО, по сбору ягод - ЦФО.