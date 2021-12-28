"Победа" надеется на сертификацию Boeing 737 Max в России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Лоукостер "Победа", несмотря на отказ от контракта на поставку Boeing 737 Max, продолжает рассматривать вопрос полного постепенного обновления своего флота этими самолетами в будущем, если они будут сертифицированы для полетов в России. Как сообщил в интервью ТАСС гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, наряду с этим компания также рассматривает вариант перехода на самолеты Airbus A320/A321 neo.

По его словам, компания планирует ждать разрешения на использование Boeing 737 Max в России до июля 2022 года.

"У нас дедлайн (принятия решения о дальнейшем развитии флота - прим. ТАСС) - июль 2022 года. Если до этого времени [Boeing] Max не летит, то мы уже всерьез задумываемся о вариантах. Хотя уже сейчас видим, что Airbus, пользуясь своим временно монопольным положением, потерял какую-либо мотивацию для предложения хороших условий: зачем делать скидки, если и так все вынуждены выбирать их продукт? Отсутствие конкуренции - это всегда плохо", - сказал он, отметив, что компания рассматривает самолеты Airbus A320 neo или A321 neo.

Калмыков отметил, что если Max будут сертифицированы в России в первой половине 2022 года, то компания готова сразу же начать переговоры по поставкам самолетов. По его словам, перевозчик готов заказать до 100 самолетов, но поставки будут разнесены по времени на несколько лет. При этом если компания все же перейдет на Airbus, то модель использования монофлота у перевозчика все же останется: "neo-family считается одним типом. Запчасти одни, двигатели одни, экипаж переучивать не надо: у бортпроводников и пилотов допуск единый и на 320-й, и 321-й", - отметил Калмыков.

Ранее лоукостер планировал увеличивать авиапарк за счет самолетов Boeing 737 Max, но полеты и поставки этих самолетов были приостановлены по всему миру. Летом этого года компания отказалась от контракта на 20 таких самолетов без штрафных санкций. Сейчас "Победа" расширяет свой флот за счет привлечения самолетов у материнской компании "Аэрофлот". Всего планировалось привлечь 50 самолетов: 10 в этом году, 20 - в 2022 году и еще 20 - в 2023 году. Таким образом, к концу 2023 года флот компании будет насчитывать 84 самолета.

Для реализации стратегии группы "Аэрофлот", согласно которой лоукостер увеличит перевозки до 55-65 млн человек, парк "Победы" должен превышать 170 самолетов. "В стратегии заложен прогнозируемый пассажиропоток к 2028 году в 55-65 млн. Возьмем в среднем 60 млн, делим на 340 тысяч клиентов (которые перевозит один самолет в год - прим. ТАСС). Получается, 176 самолетов нужно", - сказал Калмыков.