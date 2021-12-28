Орлов: обеспеченность Приамурья молоком местного производства к 2025 году достигнет 91%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области планируют к 2025 году увеличить обеспеченность Приамурья молоком собственного производства до 91%. Об этом во вторник рассказал губернатор региона Василий Орлов во время выступления с ежегодным итоговым отчетом.

"Еще одна наша стратегическая задача - добиться полного обеспечения области молоком собственного производства. Для этого разработаны меры поддержки предприятий, строящих животноводческие комплексы. К 2025 году планируется нарастить производство молока на 31%, мяса - на 14%. Доля обеспеченности Приамурья молоком собственного производства вырастет до 91%", - сказал Орлов.

По данным губернатора, производство молока в 2021 году составило около 140 тыс. тонн.

Глава региона отметил, что для предприятий, строящих животноводческие комплексы, предусмотрены: 50-процентная компенсация на приобретение племенного скота и оборудования, возмещение 25% затрат при строительстве животноводческих предприятий, продажа земли по льготным ценам таким предприятиям.

В Амурской области в 2021 году открылась первая в регионе роботизированная животноводческая ферма, в перспективе сдача еще трех животноводческих комплексов, производство молока на которых даст региону дополнительно 26 тыс. тонн продукции в год.

Рост производства

Губернатор Амурской области отметил, что полевой сезон в 2021 году выдался непростым для сельского хозяйства из-за погодных условий, тем не менее, по предварительной оценке, рост производства продовольствия составит 138%: по урожайности были поставлены рекорды по всем культурам, намолочено 1 млн 175 тыс. тонн сои, что на 20% больше показателей прошлого года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подводя итоги рабочей поездки на Дальний Восток, заявил, что предприятия Дальневосточного федерального округа должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. При этом он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей.

В Амурской области с 2015 года показатели урожайности сои увеличены на 42%, зерновых культур - на 28,5%.

Строительство жилья для аграриев

Губернатор также отметил, что агропромышленные компании смогут получать субсидии на строительство домов для своих сотрудников. Субсидия предусматривает возмещение затрат в размере 20 тыс. рублей за квадратный метр из областного бюджета. Кроме того, предусмотрена субсидия на строительство жилья по договору найма, которая дает право жильцу выкупить квартиру или дом: через пять лет работы - за 10% от стоимости, через 10 лет - за 1% от стоимости.

"Еще один вариант обеспечения жильем сельских жителей - привлечение средств самих селян. В этом случае 70% стоимости строительства берут на себя федерация, регион и муниципалитет, а остальные 30 - участники программы", - добавил губернатор, поручив министерству сельского хозяйства совместно с главами районов и руководителями предприятий взять на особый контроль реализацию этих мер.