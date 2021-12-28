Несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Италию за девять месяцев вырос на 178,2%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Столичные предприятия нарастили несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Италию за девять месяцев текущего года до $744,39 млн, что на 178,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Двусторонние отношения России и Италии характеризуются долгим и надежным сотрудничеством, особенно в экономической сфере. Уверенными темпами растет экспорт на итальянский рынок. Так, за девять месяцев текущего года объем общероссийских несырьевых неэнергетических поставок достиг $2,65 млрд, прирост составил 95,1%. Из этих показателей на долю столицы приходится 28%. Объем экспорта московской продукции увеличился до $744,39 млн, а прирост составил 178,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

Положительную динамику показывают продажи столичной промышленной продукции. В январе - сентябре уходящего года несырьевой неэнергетический экспорт в Италию достиг $733,10 млн, это на 186,2% больше, чем за тот же период 2020 года.

"В этом году Москва нарастила поставки механического оборудования (прирост составил 163,6%), оптики (20,1%), смешанных удобрений (33,1%) и электрических устройств (43,2%). Также на итальянском рынке востребована одежда столичного производства, а именно: одежда швейная, одежда трикотажная и обувь", - подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

За девять месяцев 2021 года продажи косметических товаров столичного производства в страны Евросоюза увеличились на 47,1% и составили $23 млн. Эксперты центра "Моспром" отмечают повышенный интерес к московской косметике, поэтому считают, что организация коллективного стенда на международной выставке Cosmoprof Worldwide Bologna в Италии будет хорошей возможностью для столичных производителей продемонстрировать эту категорию товаров.

Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного крупного и среднего бизнеса. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и осуществляют индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.