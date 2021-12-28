Производство оптических элементов запустит резидент особой экономической зоны Москвы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Научно-производственный центр "МакроОптика", который получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", планирует выпускать инновационные оптические элементы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Компания на территории столичной ОЭЗ запускает проект по производству оптических элементов сроком реализации до 2030 года. Общий объем заявленных инвестиций составляет 120 млн рублей, всего на предприятии планируется создать 72 рабочих места. По своему профилю новое производство может усилить стержневое направление столичной ОЭЗ - кластер микроэлектроники и оптики, где сейчас работает более 30 резидентов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Проект резидента ОЭЗ "Технополис Москва" предполагает организацию производства с выпуском высокоточных оптических элементов для лазерной техники и приборостроения.

"Новый резидент НПЦ "МакроОптика" с 2020 года является арендатором ОЭЗ "Технополис Москва". Компания локализует производство в помещениях общей площадью около полутора тысяч квадратных метров на площадке "Печатники". Их цех рассчитан на выпуск более 20 тыс. единиц продукции в год - это различные линзы, призмы, защитные стекла и обтекатели", - добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев, чьи слова также приводятся в сообщении.