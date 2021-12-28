"Россети" начали тестировать экзоскелеты Ростеха на своих энергообъектах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" получила первую партию промышленных экзоскелетов "РТ - Доверенные платформы РК" (входит в госкорпорацию "Ростех"). На первом этапе оборудование будет тестироваться в двух "дочках" компании "Россети Ленэнерго" - "Кабельная сеть" и "Гатчинские электрические сети", говорится в сообщении группы.

Экзоскелеты предназначены для защиты здоровья сотрудников при больших физических нагрузках, а также для работы с габаритным инвентарем или в ограниченном пространстве. Они не сковывают движения и могут быть использованы со штатной спецодеждой. Более того, экзоскелет позволяет наполовину снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат, что уменьшает риск возникновения травм.

"Применение промышленных экзоскелетов и других компонентов робототехники и сенсорики - важная составляющая комплексной работы по улучшению условий труда производственного персонала компании. В ходе пилотного проекта мы отработаем все возможные варианты использования экзоскелетов. Этот опыт ляжет в основу дальнейшего совершенствования этих устройств под нужды электросетевого комплекса", - отметил первый заместитель генерального директора, главный инженер компании "Россети" Андрей Майоров.

В группе уточнили, что экзоскелеты пройдут испытания в работах по заземлению воздушных линий электропередачи, при расчистке растительности на просеках, а также при переносе тяжелых материалов и инструментов.

"Поднимая груз в таком снаряжении, специалист чувствует лишь половину веса. В конструкции экзоскелета применяются композитные материалы и детали, напечатанные на 3D-принтере. Образцы уже прошли апробацию в условиях, приближенных к реальным. Сейчас идет этап пилотного внедрения и тестирования, по результатам которых будут приниматься решения о масштабировании проекта", - добавил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

По итогам тестирования, которое завершится в первом квартале 2022 года, будет принято решение о масштабировании решения.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.