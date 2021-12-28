В Башкирии по итогам года введут рекордное количество жилья

УФА, 28 декабря. /ТАСС/. Рекордный показатель по вводу жилья будет достигнут в Башкирии к концу 2021 года. Показатель составит 2,9 млн кв. м, что выше прежнего максимума на 300 тыс. кв. м, сообщил глава республики Радий Хабиров во вторник на оперативном совещании в правительстве.

"Мы на данный момент вышли на исторический максимум, никогда в истории республики не строили столько квадратных метров жилья. Год, я полагаю, мы закончим с цифрой 2,9 млн кв. м. Это, подчеркиваю, показатель, превышающий исторический максимум на 300 тыс. кв. м", - сказал Хабиров.

По данным регионального Минстроя, в 2020 году в Башкирии ввели 2,45 млн кв. м жилья. К 2024 году показатель должен превысить 2,9 млн кв. м, к 2030 - не менее 4 млн кв. м.