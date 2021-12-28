Посол России: объем товарооборота РФ и КНР по итогам 2021 года достигнет нового рекорда

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем товарооборота России и Китая за 11 месяцев уже превысил $130 млрд, продолжает расти и по итогам 2021 года достигнет нового рекорда. Об этом заявил во вторник посол РФ в КНР Андрей Денисов на XIII пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

"Несмотря на объективные противоэпидемические ограничения, практическое сотрудничество активно развивается. Взаимный товарооборот по итогам 11 месяцев уже превысил $130 млрд, продолжает расти, и несомненно по итогам года будет поставлен новый рекорд, и это будет важная веха в продвижении к обозначенному главами России и Китая ориентиру в $200 млрд товарооборота в год", - сказал он.

Глава российского диппредставительства также отметил успешное проведение перекрестных годов научно-технического и инновационного сотрудничества. "Скоро стартует новый мегапроект - год физической культуры и спорта, мы тоже к этому активно готовимся", - добавил он.