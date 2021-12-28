Сенаторы внесли в Думу законопроект о создании госреестра производителей питьевой воды

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и первый зампред комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин внесли в Госдуму законопроект о создании государственного реестра производителей бутилированной питьевой воды. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Единый государственный реестр производителей питьевой воды создается в целях безвозмездного информирования потребителей о них и содержит сведения о самих производителях, видах вод и иные сведения", - говорится в законопроекте.

Обязательному внесению в реестр подлежат: полное и сокращенное наименование, фирменное наименование, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес места производства питьевой воды, виды производимой питьевой воды, декларация или госрегистрация упакованной питьевой воды. Кроме того, в реестр предлагается вносить сведения о формах упаковки, объеме, наименовании продукции, товарных знаках, географических указаниях, наименовании места происхождения товара. Содержащиеся в реестре сведения, согласно законопроекту, являются общедоступными, размещаются в интернете.

Законопроект устанавливает основные понятия в отрасли упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду. Документ вводит классификацию источников питьевой воды, предназначенной для упаковки, а также реестр источников природной питьевой и природной минеральной воды. "Законопроект устанавливает прямой запрет использования источников питьевой воды, предназначенной для упаковки, без установления границ зон санитарной охраны. Отсутствие зон санитарной охраны является прямым нарушением нормативов и стандартов и приводит к риску производства некачественной и небезопасной упакованной питьевой воды", - подчеркивается в пояснительной записке.

Законопроектом также предусматривается введение порядка выдачи, приостановления, аннулирования документов, подтверждающих наличие специальных свойств воды, в том числе лечебно-профилактических свойств или возможности использовать ее в питании детей различного возраста. Такие документы в случае принятия законопроекта будут необходимы для госрегистрации лечебной, лечебно-столовой, природной минеральной воды и питьевой воды для детского питания. "В настоящее время выдача указанных документов не регламентирована, типовая форма не разработана, что фактически затрудняет государственную регистрацию и проведение проверок по достоверности сведений, содержащихся в документах госрегистрации", - отмечают авторы.